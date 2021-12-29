В третьем круге россиянин выиграл по очкам у Ботика Ван де Зандшульпа.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open. Соревнования в рамках Открытого чемпионата Австралии и первого в сезоне турнира серии Большого шлема проводятся в Мельбурне. Теннисист в третьем туре одолел на корте противника из Нидерландов. Молодой человек смог обыграть Ботика Ван де Зандшульпа с результатом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча между игроками продолжалась 1 час 55 минут.

Следующим соперником Медведева станет американец Максим Кресси. Иностранец смог обыграть в четырех партиях австралийца Кристофера О" Коннелла.

Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open.

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