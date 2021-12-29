  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open
Сегодня, 12:19
58
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open

0 0

В третьем круге россиянин выиграл по очкам у Ботика Ван де Зандшульпа.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open. Соревнования в рамках Открытого чемпионата Австралии и первого в сезоне турнира серии Большого шлема проводятся в Мельбурне. Теннисист в третьем туре одолел на корте противника из Нидерландов. Молодой человек смог обыграть Ботика Ван де Зандшульпа с результатом  6:4, 6:4, 6:2. Встреча между игроками продолжалась 1 час 55 минут.

Следующим соперником Медведева станет американец Максим Кресси. Иностранец смог обыграть в четырех партиях австралийца Кристофера О" Коннелла.

Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: australian open, даниил медведев, открытый чемпионат австралии, третий круг, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии