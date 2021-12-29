Теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open

Во втором круге россиянин обыграл Кирьоса.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. Соревнования в рамках первого турнира серии Большого шлема 2022 года проводятся в Мельбурне. Спортсмен смог выиграть на корте у представителя Австралии Ника Кирьоса во втором этапе. Матч завершился с результатом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Далее россиянин выйдет против представителя Нидерландов Ботик ван де Зандсхюлпа.

Даниилу Медведеву 25 лет. Он расположился на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В рамках Открытого чемпионата Австралии спортсмен выступает под вторым стартовым номером. За профессиональную карьеру теннисист завоевал 13 титулов. Он стал победителем US Open 2021 году. Если ему удастся стать лучшим на текущем чемпионате, то он будет признан первой ракеткой мира.

Напомним, что Australian Open завершится 30 января.

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Фото и видео: YouTube / Wide World of Sports