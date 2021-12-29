Во втором круге россиянка обыграла на корте Линетт.

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в третий круг Australian Open. В Мельбурне проводится первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Во время второго тура соревнования сортсменка смогла одолеть на корте противника из Польши. Ей оказалась Магда Линетт. Встреча в рамках Открытого чемпионата Австралии завершилась со счетом 6:2, 6:3. Следующей оппоненткой россиянки станет также польская представительница Ига Свёнтек.

Дарье Касаткиной 24 года. К текущему моменту она находится на 23-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Девушка смогла завоевать титулы на четырех турнирах под эгидой организации. В рамках Большого шлема лучшим итогом сражения теннисистки стали выходы в четвертьфиналы Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

Напомним, что призовой фонд турнира в 2022 году в Австралии составляет 54 миллиона долларов. Игры проводятся на кортах с покрытием "хард".

Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open.

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