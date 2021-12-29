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Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open
Сегодня, 9:59
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Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

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Гречанка сыграет в четвертом круге с американкой.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла греческой представительнице Марии Саккари в третьем круге Australian Open. Первый в сезоне 2022 года турнир в рамках серии Большого шлема проводится в Мельбурне. Встреча в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии завершилась с результатом 6:4, 6:1. Новой оппоненткой для Саккари станет американка Джессика Пегула.

Напомним, что Веронике Кудерметовой 24 года. В настоящее время девушка находится на 32-е месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она смогла завоевать один титул под эгидой организации. Спортсмена не проводила дальше третьего круга в серии Большого шлема.

Теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: Twitter / #AusOpen
 

Теги: australian open, вероника кудерметова, мария саккари, открытый чемпионат австралии, третий круг, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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