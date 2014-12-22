Комтранс не имел права комментировать программу дня ВМФ, так как не является организатором

Однако ограничения для Невы сохраняются.

Информация об отмене мероприятий на День ВМФ в Петербурге была размещена ошибочно. Этим и объясняется удаление информации из соцсетей Комтранса, о котором мы писали ранее.

По данным "Фонтанки", исходное сообщение было исправлено, так как Комитет по транспорту не является организатором и, соответственно, не может комментировать программу праздника. Речь шла о сохранении ограничений на воде. Выпущено оно было, так как в соцсетях прошла информация о якобы возможном проходе гидроциклистов.

Однако, шоу "Поющие мосты" на этой неделе посвятят Дню ВМФ.

Фото: Piter.tv