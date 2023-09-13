Комтранс: в Петербурге отменили главный военно-морской парад

Однако через полчаса данная информация пропала из соцсетей Комитета по транспорту.

Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится. Такая информация примерно в 13:25 появилась в соцсетях Комитета по транспорту.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены.

Однако уже через полчаса данная информация была удалена.

Piter.tv не удалось оперативно связаться с пресс-службой Комитета по транспорту для уточнения данной информации.

При этом, петербуржцам напомнили, что в Северной столице действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов в целях обеспечения безопасности.

Фото: Piter.tv