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Комтранс: в Петербурге отменили главный военно-морской парад
Сегодня, 14:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комтранс: в Петербурге отменили главный военно-морской парад

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Однако через полчаса данная информация пропала из соцсетей Комитета по транспорту.

Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится. Такая информация примерно в 13:25 появилась в соцсетях Комитета по транспорту.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены.

Однако уже через полчаса данная информация была удалена.

Piter.tv не удалось оперативно связаться с пресс-службой Комитета по транспорту для уточнения данной информации. 

При этом, петербуржцам напомнили, что в Северной столице действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов в целях обеспечения безопасности. 

Фото: Piter.tv

Теги: вмф, парад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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