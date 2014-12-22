Шоу "Поющие мосты" на этой неделе посвятят Дню ВМФ

Зрители услышат музыкальные композиции, отображающие боевой дух и славу русского военного флота.

На ближайшие выходные звуковое шоу "Поющие мосты", организованное изданием "Петербургский дневник", посвятят празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Ночью с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье акустическая композиция, наполненная морскими мотивами и воспевающая историю российского флота, зазвучит над водной гладью реки Невы.

Шоу традиционно стартует в 1:10 композицией "Гимн великому городу" из знаменитого балета "Медный всадник" композитора Рейнгольда Глиэра. Затем зрители услышат музыкальные композиции, отображающие боевой дух и славу русского военного флота: Марш морской пехоты в оркестровой обработке ВМФ СССР, лирическую песню "Вечер на рейде" авторства Василия Соловьева-Седого, праздничный "Гвардейский марш ВМФ" Николая Иванов-Радкевича, знаменитую композицию "Крейсер Аврора" Владимира Шаинского и Михаила Матусовского, а также марш "Кронштадт" в исполнении адмиралтейского военно-морского оркестра.

Музыкально-акустическое шоу "Поющие мосты" проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействия со СМИ. Проект демонстрирует классические произведения отечественных композиторов в живом исполнении симфонического оркестра. За годы существования "Поющих мостов" программу посмотрели более 20 миллионов посетителей, и она включена в число лучших туристических событий города.

Фото: Piter.TV