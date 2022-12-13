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В зоне разлива кипятка на Дровяной оказались пять человек
Сегодня, 11:02
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В зоне разлива кипятка на Дровяной оказались пять человек

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Четыре человека находятся в больнице.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" окажет необходимую помощь пострадавшим при дефекте теплосети на Дровяной, 4. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В зоне разлива оказались пять человек, четверо взрослых и один ребенок. По данным МЧС, четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" связались со всеми взрослыми пострадавшими и родителями ребенка. Будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.

В 8:10 поступило сообщение о дефекте трубопровода по адресу Дровяная, 4. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" прибыли на место дефекта, оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Принято решение о замене поврежденного участка сетей.

Прокуратура уже организовала проверку по факту прорыва трубопровода на Рижском проспекте (пересечение с Дровяной). 

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Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: прорыв трубы, рижский проспект, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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