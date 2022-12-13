На Рижском проспекте прорвало трубу с горячей водой

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили местные жители и очевидцы в социальных сетях.
Как сообщили в ГИБДД, в связи с разливом воды перекрыто движение на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улице: по Рижскому проспекту (от Лермонтовского проспекта до переулка Лодыгина), по Дровяной улице (от набережной Обводного канала до Рижского проспекта).
Информация о пострадавших уточняется.
Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП (Igor Pyatrauskas)
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