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На Рижском проспекте прорвало трубу с горячей водой

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Движение на данном участке перекрыто.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили местные жители и очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили в ГИБДД, в связи с разливом воды перекрыто движение на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улице: по Рижскому проспекту (от Лермонтовского проспекта до переулка Лодыгина), по Дровяной улице (от набережной Обводного канала до Рижского проспекта).

Информация о пострадавших уточняется.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП (Igor Pyatrauskas)

Теги: рижский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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