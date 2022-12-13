Прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на Рижском проспекте

Прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту прорыва трубопровода у дома 4 на Дровяной улице, эксплуатируемого АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В настоящее время осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва.
Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, а также действиям уполномоченных должностных лиц.
Видео: Прокуратура СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа за 50% от цены (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за 1990 руб.------ https://e.vg/konfiscatu