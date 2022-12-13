Прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на Рижском проспекте

Трубу прорвало на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улицы.

Прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту прорыва трубопровода у дома 4 на Дровяной улице, эксплуатируемого АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В настоящее время осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва.

Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

Видео: Прокуратура СПб