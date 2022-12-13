  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:13
212
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на Рижском проспекте

0 0

Трубу прорвало на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улицы.

Прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на пересечении Рижского проспекта и Дровяной улицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту прорыва трубопровода у дома 4 на Дровяной улице, эксплуатируемого АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В настоящее время осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва.

Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

Видео: Прокуратура СПб

Теги: дровяная улица, прорыв трубы, рижский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Рыдалин Михаил
Сегодня 10:30

Распродажа за 50% от цены (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за 1990 руб.------ https://e.vg/konfiscatu
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии