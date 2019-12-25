Названы районы Петербурга с самыми доступными новостройками

Как отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости", самая доступная недвижимость находится на окраинах города.

В октябре сервис "Яндекс Недвижимость" составил рейтинг округов Санкт-Петербурга, где можно найти самые доступные новостройки. Лидером стал Невский округ с медианной стоимостью квадратного метра около 171 000 рублей.

На втором месте оказались Шушары, где цена квадратного метра составляет 195 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Лахта-Ольгино, где стоимость "квадрата" в новостройках в начале октября составила 199 000 рублей.

Также в топ-10 вошли Песочный округ (201 000 рублей), Пулковский Меридиан (203 000 рублей), Парголово (204 000 рублей), Полюстрово (214 000 рублей), Южно-Приморский (220 000 рублей), Рыбацкое (223 000 рублей) и Константиновское (224 000 рублей).

Как отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости", самая доступная недвижимость находится на окраинах города. Удаленность от центра и массовый сегмент жилья делают эти районы привлекательными для покупателей.

Ценовой разрыв между новостройками и "вторичкой" в Петербурге снизился в сентябре.

Фото: Piter.tv