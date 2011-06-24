Учителя из Петербурга, совращавшего школьницу, подозревают в изготовлении детского порно

Преподаватель содержится под стражей.

Как стало известно "Оперативному прикрытию", преподавателя обвиняют в вовлечении несовершеннолетней ученицы в создание порнографических материалов. Ранее, 3 апреля, 48-летняя женщина обратилась с заявлением против 33-летнего учителя истории одной из школ Центрального района Петербурга. Заявительница сообщила, что начиная с мая 2024 года и вплоть до марта текущего года преподаватель неоднократно совершал противоправные действия сексуального характера в отношении её дочери непосредственно в стенах учебного заведения, а также имел интимные отношения с ребёнком. В указанный период девушке исполнилось 15 лет.

Согласно материалам дела, с мая 2024 года по апрель 2025 года мужчина поддерживал общение с потерпевшей в одном из популярных мессенджеров, отправляя ей снимки эротического содержания и размещая аналогичные материалы публично в данном приложении. Более того, согласно расследованию, в течение двух месяцев, с сентября по октябрь 2024 года, учитель неоднократно фотографировал школьницу обнажённой в классе.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ. Преподаватель содержится под стражей.

