Лаборант развращал 12-летнюю жительницу Выборга через соцсеть

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ ("развратные действия").

Правоохранительными органами менее чем за одни сутки удалось установить личность лица, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней жительницы Выборга. Как стало известно "Оперативному прикрытию", отец ребенка обратился в органы правопорядка 11 августа с заявлением о том, что некто с декабря 2019 по апрель 2020 года распространял в соцсети материалы интимного содержания, адресованные его 12-летней дочери.

Уже на следующий день, 12 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний сотрудник лаборатории местной больницы, фельдшер-лаборант, проживающий в городе Тосно на проспекте Ленина. Именно он, как выяснилось, переправлял девочке в вышеуказанный период фотоснимки обнаженного мужского тела и видеоматериалы с демонстрацией действий сексуального характера.

Фото: Piter.TV