Константин Шостак назначен новым врио главы "Горэлектротранса"

Константин Шостак вступил в должность временно исполняющего обязанности руководителя петербургского "Горэлектротранса" (ГЭТ) с понедельника, 2 февраля, сообщили в комитете по транспорту города.

В "Горэлектротрансе" отказались комментировать данное кадровое изменение, отметив, что оно не подлежит обсуждению на данном этапе. До нового назначения Шостак выполнял обязанности главного инженера ГЭТ.

Стоит напомнить, что Денис Минкин, сменивший Валерия Енокаева на посту главы комитета по транспорту Петербурга в конце декабря 2025 года, ранее возглавлял сам "Горэлектротранс".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"