Роман Широков назначен новым главой Центра комплексного благоустройства Петербурга

Виктор Миронов, предшественник Широкова, оставил пост руководителя Центра на фоне проверки, инициированной Контрольно-счётной палатой (КСП).

Роман Широков, ранее курировавший благоустройство Адмиралтейского района, стал руководителем Центра комплексного благоустройства (ЦКБ) Петербурга, сообщила пресс-служба профильного ведомства.

Официальные лица ЦКБ подтвердили данную информацию, добавив, что Широков вступил в должность с 20 января.

Виктор Миронов, предшественник Широкова, оставил пост руководителя Центра на фоне проверки, инициированной Контрольно-счётной палатой (КСП). Проверочная процедура стартовала 14 января и охватывает деятельность Комитета по благоустройству вместе с четырьмя подчинёнными организациями, одной из которых является сам Центр комплексного благоустройства.

Ранее мы сообщили о том, что бывший вице-губернатор Петербурга возглавил клинику Елены Малышевой.

Фото: ВКонтакте / Роман Широков