В Смольном назначили новых руководителей комитетов и районов

Беглов обновил команду сразу в трех структурах власти города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил ряд кадровых решений в органах исполнительной власти города и районной администрации. Назначения вступают в силу со 2 февраля 2026 года.

С 2 февраля 2026 года на должность председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена Елена Владимировна Разумишкина. До назначения она занимала пост главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Также с 2 февраля 2026 года главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга назначен Александр Давидович Векслер. Ранее он работал в должности заместителя главы администрации этого района.

С той же даты на должность председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга назначен Денис Юрьевич Минкин. До назначения он возглавлял Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта.

Ранее бывший вице-губернатор Петербурга возглавил клинику Елены Малышевой.

Фото: пресс-служба Смольного