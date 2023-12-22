В Wildberries намерены открыть новый сортировочный центр в Петербурге

Сортировочный центр заработает в течение двух недель.

Wildberries планирует открыть новый сортировочный центр в Петербурге после пожара на складе в Шушарах. Об этом пишет издание "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службе компании.

Сортировочный центр заработает в течение двух недель. Представители Wildberries заявили, что "это поможет быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара". Однако о точной дате и адресе центра в компании не сообщили.

Напомним, что мощный пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Площадь возгорания составила порядка 70 тыс. "квадратов", а ущерб эксперты оценили в более чем 10 млрд рублей. По предварительным данным, здание охватил огонь из-за неисправности проводки.

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