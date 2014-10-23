Зеленский: новый раунд переговоров Украины, ЕС и США состоится 23 апреля

Он пройдет в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с британским премьером Киром Стармером заявил, что второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса со странами Европы и Америкой состоится 23-го апреля, – сообщают государственные СМИ и сам Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, мероприятие пройдет в Лондоне. В переговорах будут участвовать представители Великобритании, Франции, США и Украины.

Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира. <...> Безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру. Владимир Зеленский, Президент Украины

Ранее на Piter.TV: The Washington Post: Илон Маск хочет уйти из правительства США. Об этом The WP сообщил неназванный публично высокопоставленный представитель Белого дома. В СМИ обсуждается вопрос возможного продления должностных полномочий миллиардера для работы на правительство США.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official