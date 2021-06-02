Главой музея истории Петербурга стал Владимир Григорьев

Губернатор Александр Беглов назначил главой ГБУК "Государственный музей истории Санкт‑Петербурга" Владимира Григорьева. Об этом сообщили в Смольном 26 декабря.
Губернатор Александр Беглов назначил генеральным директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Анатольевича Григорьева.
Пресс-служба администрации Петербурга
Напомним, ранее должность генерального директора учреждения занимал Владимир Кириллов.
Фото: пресс-служба музея истории Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все