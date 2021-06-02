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Главой музея истории Петербурга стал Владимир Григорьев
Сегодня, 11:30
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Главой музея истории Петербурга стал Владимир Григорьев

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Ранее должность генерального директора учреждения занимал Владимир Кириллов.

Губернатор Александр Беглов назначил главой ГБУК "Государственный музей истории Санкт‑Петербурга" Владимира Григорьева. Об этом сообщили в Смольном 26 декабря. 

Губернатор Александр Беглов назначил генеральным директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Анатольевича Григорьева. 

Пресс-служба администрации Петербурга

Напомним, ранее должность генерального директора учреждения занимал Владимир Кириллов. 

Фото: пресс-служба музея истории Петербурга  

Теги: глава музея, музей истории петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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