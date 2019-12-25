Нарышкина избрали главой попечительского совета музея истории Петербурга

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин избран председателем попечительского совета Государственного музея истории Петербурга. Решение было принято на Петербургском международном экономическом форуме 2-го июня.

По словам Нарышкина, будущие масштабные проекты музея требуют совместных усилий государства, бизнеса и широкой общественности. Новый председатель попечительского совета считает, что программу юбилейных мероприятий на территории музея стоит расширить.

Попечительский совет занимается тем, что поддерживает развитие музея, привлекает внебюджетные средства на его реставрацию.

Государственный музей истории Петербурга объединяет несколько филиалов: Петропавловская крепость, Особняк Румянцева на Английской набережной, Музей–квартиру Блока, Музей Кирова, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда (дом Матюшина), Шлиссельбургскую крепость Орешек.

Фото: kremlin.ru