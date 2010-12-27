Музей истории Петербурга получил главную награду "Музейного Олимпа"

Почти 50 организаций города претендовали на номинацию, но жюри выбирало победителя из двух кандидатов.

Музей истории Петербурга стал лучшим в категории "Музей года" в рамках конкурса "Музейный Олимп". Жюри выбирало победителя из двух профессиональный кандидатов. В экспертной комиссии находятся руководители местных заведений культуры. В номинации также участвовал государственный музей театрального и музыкального искусства.

Финал конкурса состоялся на территории Большого петергофского дворца. В общей сложности в 2019 году было подано 79 заявок на звание лучшего музея города.

У нас в этом году две новые номинации - первая посвящена 75-летию полного освобождения города от фашистской блокады, а вторая для регионов - "Выбор Петербурга". рассказывает о мероприятии Беглов

Номинацию "Экспозиция года" жюри отдало проекту от музея "Науки и техники". Лауреатом "Немузейного формата" стал межмузеевский проект "Век музеев". А лучшей выставкой года эксперты посчитали проект музея политической истории России.

Ранее Piter.tv писал о том, что три частных музея Ленобласти представят свои коллекции в социальном проекте на выставке в Москве.

Фото: Piter.tv

