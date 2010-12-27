Три частных музея Ленобласти представят свои коллекции в социальном проекте на выставке в Москве

В настоящее время в проекте принимают участие более 400 музеев, еще около 700 ожидают включения в электронный каталог Ассоциации частных музеев России.

Три частных музея Ленинградской области представят свои коллекции в социальном проекте на выставке в Москве.

7-8 сентября частные музеи со всей страны примут участие в социальном проекте "Частные музеи России. Самородки России". Более 100 владельцев частных музеев в одном выставочном пространстве покажут свои коллекции, демонстрируя тем самым музейное разнообразие в сфере искусства, науки и культуры.

Ленинградскую область в проекте представляют 11 музеев: музей "Битва за Ленинград" им. З.Г. Колобанова, музей кошки, "Национальный автомобильный музей", военно-исторический музей им. полковника им. А.Л. Бондарева, музей маячной службы, кочующий, интерактивный музей солнца, "Ход Перуна. Дом-музей художников Кобзевых", музей "Сказочный двор", военный музей Карельского перешейка (г. Выборг), музей "Деревня Псоедь" (Лужский район), музей "На Кексгольмском направлении" (Приозерский район). Коллекции трех последних музеев будут показаны непосредственно на выставке в Москве.

В настоящее время в проекте принимают участие более 400 музеев, еще около 700 ожидают включения в электронный каталог Ассоциации частных музеев России.

Участие в выставке для всех музеев и для посетителей – бесплатное. Выставка пройдет по адресу: г. Москва, парк "Сокольники", павильон 4.1.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО