Новый гендиректор Государственного музея истории Петербурга поделился планами в первом интервью

Владимир Григорьев ставит перед собой цель превратить Петропавловскую крепость в полноценный музей истории города.

Новый генеральный директор Государственного музея истории города и президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев дал "Петербургскому дневнику" первое интервью, в котором обсудил планы по созданию музея архитектуры и градостроительства, а также развитие территории Петропавловской крепости.

Григорьев подтвердил, что союз проводит реставрационные работы в особняке Половцова, в том числе восстанавливает мебель и устраняет последствия пожара 2018 года. Кроме того, союз разработал проект реставрации Ореховой гостиной и согласовал его с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Григорьев также представил концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства, который планируется разместить в восстановленном Шофном корпусе на территории Тучкова буяна. Музей будет служить площадкой для демонстрации истории архитектуры и градостроительства Петербурга и других регионов России.

В качестве генерального директора Государственного музея истории Петербурга Григорьев ставит перед собой цель превратить Петропавловскую крепость в полноценный музей истории города, чтобы посетители могли узнать о его строительстве и развитии.

Фото: Piter.TV