Apple показала iPhone 13

Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации представила новые гаджеты.

Среди новинок показали следующее поколение планшетов iPad и iPad mini, Apple Watch 7 и iPhone 13.

Новый iPad будет с чипом A13 Bionic и 12 мп широкой фронтальной камерой. IPad mini выйдет без кнопки "домой", с экраном "без краев", в нем появился порт USB-C и модуль 5G, также он поддерживает Apple Pencil.

Apple Watch 7 будут заряжаться на 33% быстрее, а рамки корпуса стали еще тоньше. У часов будет 10 новых цветов.

Дизайн нового смартфона iPhone 13 практически не изменился по сравнению с iPhone 12. У iPhone 13 камеры будут расположены по диагонали, "челка" станет меньше, а дисплей ярче. У телефона будет пять новых цветов корпуса, включая розовый.

Также Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Это первые смартфоны компании с 1TБ встроенной памяти.

Цены на смартфоны: на IPhone 13 mini — от 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей. Предзаказ на сайте Apple будет доступен c 22 сентября, в продаже гаджеты появятся с 24 сентября.

Ранее Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности.

Видео: Apple / YouTube