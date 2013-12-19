Apple показала iPhone 13

Среди новинок показали следующее поколение планшетов iPad и iPad mini, Apple Watch 7 и iPhone 13.
Новый iPad будет с чипом A13 Bionic и 12 мп широкой фронтальной камерой. IPad mini выйдет без кнопки "домой", с экраном "без краев", в нем появился порт USB-C и модуль 5G, также он поддерживает Apple Pencil.
Apple Watch 7 будут заряжаться на 33% быстрее, а рамки корпуса стали еще тоньше. У часов будет 10 новых цветов.
Дизайн нового смартфона iPhone 13 практически не изменился по сравнению с iPhone 12. У iPhone 13 камеры будут расположены по диагонали, "челка" станет меньше, а дисплей ярче. У телефона будет пять новых цветов корпуса, включая розовый.
Также Apple показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Это первые смартфоны компании с 1TБ встроенной памяти.
Цены на смартфоны: на IPhone 13 mini — от 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей. Предзаказ на сайте Apple будет доступен c 22 сентября, в продаже гаджеты появятся с 24 сентября.
Ранее Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности.
Видео: Apple / YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все