Осужденная за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора попросила суд вернуть iPhone

Позже она отозвала свою жалобу.

Блогер Ирина Волкова, которую осудили за оголенные ягодицы на фоне Исаакиевского собора, пыталась вернуть свой iPhone 12 через суд. В итоге девушка отказалась от апелляционной жалобы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, за оскорбление чувств верующих Ирине назначили 180 часов обязательных работ, а также уничтожение смартфона, который был признан вещественным доказательством по делу.

Волкова хотела вернуть мобильное устройство, но позже передумала.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга