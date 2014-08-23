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Осужденная за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора попросила суд вернуть iPhone
Сегодня, 15:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Осужденная за откровенные фото на фоне Исаакиевского собора попросила суд вернуть iPhone

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Позже она отозвала свою жалобу.

Блогер Ирина Волкова, которую осудили за оголенные ягодицы на фоне Исаакиевского собора, пыталась вернуть свой iPhone 12 через суд. В итоге девушка отказалась от апелляционной жалобы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, за оскорбление чувств верующих Ирине назначили 180 часов обязательных работ, а также уничтожение смартфона, который был признан вещественным доказательством по делу.

Волкова хотела вернуть мобильное устройство, но позже передумала. 

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: айфон, блогер, ирина волкова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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