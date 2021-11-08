Блогеру, которая снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор

Женщина раскаялась в содеянном.

Блогеру, которая сделала фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора, назначили 180 часов обязательных работ. Об этом 28 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынес мировой судья судебного участка №40 Адмиралтейского района. Ирину Волкову осудили за оскорбление религиозных чувств верующих. Ирина Волкова признала свою вину и раскаялась. Ранее она рассказывала, что зарабатывает "шугарингом и бровями" от 15 до 100 тыс. рублей в месяц и воспитывает ребёнка.

В суде подчеркнули, что женщине также вменялся эпизод с видео на скамейке на фоне Исаакиевского собора

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга