Блогеру, которая снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор

Блогеру, которая сделала фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора, назначили 180 часов обязательных работ. Об этом 28 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Решение вынес мировой судья судебного участка №40 Адмиралтейского района. Ирину Волкову осудили за оскорбление религиозных чувств верующих. Ирина Волкова признала свою вину и раскаялась. Ранее она рассказывала, что зарабатывает "шугарингом и бровями" от 15 до 100 тыс. рублей в месяц и воспитывает ребёнка.
В суде подчеркнули, что женщине также вменялся эпизод с видео на скамейке на фоне Исаакиевского собора
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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