СК возбудил уголовное дело из-за фото девушки в трусах у Исаакиевского собора

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность девушки, которая была запечатлена на фотографии. Сейчас решается вопрос о том, чтобы предъявить обвинение 30-летней петербурженке.
По версии следствия, подозреваемая умышленно сделала фото и видео "с обнаженными частями тела" напротив православного собора. Тем самым она проявила "явное неуважение к обществу". Фото было разослано в мессенджере. Расследование продолжается.
Ранее Piter.TV опубликовал то самое фото.
Фото: Piter.TV
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