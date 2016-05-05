СК возбудил уголовное дело из-за фото девушки в трусах у Исаакиевского собора

Следователи считают, что девушка умышленно хотела оскорбить чувства верующих.

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность девушки, которая была запечатлена на фотографии. Сейчас решается вопрос о том, чтобы предъявить обвинение 30-летней петербурженке.

По версии следствия, подозреваемая умышленно сделала фото и видео "с обнаженными частями тела" напротив православного собора. Тем самым она проявила "явное неуважение к обществу". Фото было разослано в мессенджере. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV опубликовал то самое фото.

Фото: Piter.TV