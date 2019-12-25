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Стало известно, кто написал заявление на блогера за фото в трусах у Исаакиевского собора
Сегодня, 20:47
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, кто написал заявление на блогера за фото в трусах у Исаакиевского собора

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Уголовное дело из-за фотографии возбудили спустя год после его опубликования.

Стало известно, кто подал заявление в органы на блогера Ирину Волкову, которая сфотографировалась в трусах на фоне Исаакиевского собора. Им оказался известный борец с пропагандой ЛГБТ в Петербурге Тимур Булатов. Об этом он 31 октября написал на своей странице в "ВКонтакте".

Волкова опубликовала фото в соцсетях еще в 2020-м году, но привлекла внимание Булатова гораздо позже. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьи об оскорблении религиозных чувств верующих. Булатов выступал в качестве свидетеля на суде.

Блогер свою вину и раскаялась, также добавив, что зарабатывает "шугарингом и бровями" от 15 до 100 тыс. рублей в месяц и воспитывает ребёнка. Октябрьский районный суд в период следствия запретил ей совершать определенные действия.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: блогер, тимур булатов, фото в трусах
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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