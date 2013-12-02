На "красную" линию направили новый восьмивагонный состав

Вскоре поставки этой модели на первую линию завершатся.

Петербургский метрополитен получил от ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" очередной восьмивагонный состав модели 81-722/723/724. Его направили для работы на "красной" линии. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту 7-го июля.

Вагон нового поколения позволяет экономить до 30% электроэнергии за счет наличия асинхронного тягового привода. Торможение и ход более плавные. В вагоне есть табло с обозначением станций, в том числе на английском языке. Кузов выполнен с наружной обшивкой из нержавеющей стали. Сам состав красного цвета. В кабинете у машиниста есть изображения с камер видеонаблюдения, которые установлены в вагонах. В первом и последнем вагонах расположены специальные приспособления для маломобильных пассажиров, с помощью которых можно закрепить в целях безопасности инвалидное кресло.

Поставка восьмивагонного состава для 1-й линии является предпоследней. Контракт действует с 2016 до конца 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро реконструируют тяговые подстанции.

Фото: Piter.TV