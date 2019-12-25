В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции

По окончании работ пропускные способности линии вырастут до 40 пар поездов в час.

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию на реконструкцию тяговой сети нескольких станций петербургской подземки. Благодаря этому удастся увеличить число поездов в метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ремонт пройдет на подстанциях 1955-1957 годов постройки, которые расположены на "Технологическом институте 1, 2", "Площади Ленина" и "Автово". Подстанции обеспечивают электроснабжение не только на красной, но и на синей ветке метро.

На тяговых подстанциях заменят электрооборудование и кабельные линии, реконструируют инженерные сети, системы вентиляции, водоснабжения, водоотведения и т.д.

По окончании работ пропускные способности линии вырастут до 40 пар поездов в час.

Накануне пассажир разбил плафон светильника на станции "Беговая".

Фото: Piter.tv