В Петербурге выявили 1258 новых заражений COVID-19. В Ленобласти – 171

Умерли 53 человека.

За минувшие сутки, 6 ноября, в России зафиксировали 20 396 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили в оперативном центре по мониторингу ситуации с ковидом, 1258 случаев из всего числа пришлись на Петербург, еще 171 – на Ленобласть.

Вместе с этим, выздоровели за те же сутки 116 человек в Ленобласти и 651 петербуржец, но день не обошелся без летальных исходов: в городе умерли 53 человека. В области, к счастью, новых смертей не зафиксировали.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 68 692 человека, погибли 4131, выписались по выздоровлению 42 184 пациента. В Ленобласти заразились 12 528 человек, проиграли борьбу с вирусом 117 человек, выздоровели 7 270 пациентов.

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