Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от COVID-19

Он также считает бессмысленной дезинфекцию улиц.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от COVID-19, а наоборот — очень вредны для человеческого организма, так как от них страдает естественная защита рук.

Зверев заявил, что считает перчаточный режим коммерческим проектом, а коронавирус не остаётся на поверхностях. Иммунолог подчеркнул, что в перчатках люди собирают различные кишечные бактерии и грибки, после чего трогают лицо, потому что имеют такую привычку.

На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита. Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета

Он также считает бессмысленной дезинфекцию улиц, потому что микроорганизмы со временем становятся устойчивыми к антибиотикам. Зверев считает это опасным, так как во время госпитализации такой грибок будет не удалить, ведь антисептики везде одни и те же.

Ранее иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19.

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