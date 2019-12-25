Владислав Жемчугов призвал зараженных самоизолироваться минимум на 14 дней.

Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19. Об этом Владислав Жемчугов сообщил в интервью с журналистами "НСН". Эксперт уточнил, что советует носить медицинские маски в течение инкубационного периода, который длится не менее 14 дней.

Что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три Владислав Жемчугов, иммунолог

Эксперт рассказал, что при любых простудных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест на коронавирус. Аналогичное исследование следует проводить и на грипп, так как лечение данного заболевание проводится другими способами.

Российский иммунолог определил причины неуязвимости к коронавирусу.

Фото: Piter.tv

