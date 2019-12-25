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Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
Сегодня, 7:38
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lesjasap

Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19

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Владислав Жемчугов призвал зараженных самоизолироваться минимум на 14 дней.

Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19. Об этом Владислав Жемчугов сообщил в интервью с журналистами "НСН". Эксперт уточнил, что советует носить медицинские маски в течение инкубационного периода, который длится не менее 14 дней.

Что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три

Владислав Жемчугов, иммунолог

Эксперт рассказал, что при любых простудных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест на коронавирус. Аналогичное исследование следует проводить и на грипп, так как лечение данного заболевание проводится другими способами.

Российский иммунолог определил причины неуязвимости к коронавирусу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцина, владислав жемчугов, иммунолог, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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