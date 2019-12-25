Существует несколько факторов, которые делают организм устойчивым к инфекции.

Российский иммунолог определил причины неуязвимости к коронавирусу. Об этом Георгий Викулов сообщил в интервью журналистам URA.RU. По мнению директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, организм может не реагировать на инфекцию при генетической устойчивости или определенном эффекте иммунной системы, а также сумме этих факторов.

Врач напомнил, что в будущем могут быть выявлены и другие обоснования, которые специалисты найдут в рамках генетических исследований. Такая работа поможет медикам усовершенствовать лечение коронавируса. Он привел в пример тесты, проведенные во время анализа ВИЧ и гепатита. В то время ученые заявили зараженных с очень медленной прогрессией протекания заболевания. Это помогло в терапии для других пациентов.

Иммунолог назвал способы личной защиты от коронавируса.

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