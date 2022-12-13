Иммунолог Крючков заявил, что в 2024 году грипп рискует обрести пандемическую форму

Он добавил, что грипп навряд ли будет опасней коронавируса.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было более 20 лет назад. Об этом 3 января пишет URA.RU.

По словам Крючкова, осенью 2024 года грипп может принять пандемическую форму. Он добавил, что грипп навряд ли будет опасней коронавируса. Есть умеренная вероятность, она далеко не нулевая, что появится более патогенный ковид. Заразность будет поддерживаться на высоком уровне или плавно расти. Но есть несколько сценариев и по ковиду сложно предсказать, говорит иммунолог.

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Фото: Piter.tv

