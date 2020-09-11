Решения о вакцинации должен принимать лечащий врач.

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса. О них рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, вакцину от коронавируса нельзя вводить людям, которые принимают иммунодепрессивные препараты — например, для лечения онкологических заболеваний.

Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Владислав Жемчугов, иммунолог

По его словам, решения о вакцинации должен принимать лечащий врач.

Жемчугов отметил, что вакцина от коронавируса также противопоказана при воспалительных и аутоиммунных заболеваниях, системных заболеваниях крови и при красной волчанке.

Ранее в Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса.

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