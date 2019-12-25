В России за сутки выявили 20 396 новых случаев COVID-19

Темп прироста новых пациентов с COVID-19 по стране составляет 1,2%.

В России за сутки выявили 20 396 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты отметили, что второй день подряд число новых пациентов превышает 20 тысяч человек. За последние сутки количество зараженных пациентов увеличилось до 1 753 836.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 396 в 85 регионах заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России

Эксперт рассказали, что 5 093 выявленных пациента с коронавирусом не имеют клинических проявлений. Это количество составляет 25% от всех инфицированных. На данный момент темп прироста новых пациентов с COVID-19 по стране составляет 1,2%.

Названы населенные пункты с новыми случаями COVID-19 за последние сутки.

Фото: Piter.tv