Названы населенные пункты с новыми случаями COVID-19 за последние сутки

Больше всего за сутки случаев выявили в Гатчине.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 165 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперштаб опубликовал список населенных пунктов с новыми случаями. Воловский район: Волосово - 2, Сумино - 1, Терпилицы - 1; Волховский район: Волхов - 6, Сясьстрой - 4, Потанино - 1, Новая Ладога - 2, Старая Ладога - 1, Немятово-2 - 2 Всеволожский район: Всеволожск - 6, Мурино - 7, Кудрово - 10, Янино -1 - 1, Новое Девяткино - 8, Щеглово - 1, Сертолово - 1, Старая - 1, Романовка - 1, СНТ Грузино - 1, Юкки - 1, им. Свердлова - 1, Дубровка - 1, Большие Пороги - 1, Мендсары - 2, Корабсельки - 1 Выборгский район: Выборг - 5, Перово - 1, Первомайское - 1, Рощино - 5, Каменка - 1, Бородинское - 1 Гатчинский район: Гатчина - 13, Тайцы, Сиверский, Дивенский, Батово, Коммунар, Покровская, Корпиково, Парицы - по 1 случаю Кингисеппский район: Кингисепп - 2, Вистино и Ивангород - по 1 случаю Киришский район: Кириши - 3 Кировский: Кировск - 2, Шлиссельбург - 1 Лодейнопольский: Лодейное Поле - 3 Ломоносовский: Низино - 2, Иннолово, Виллози, Лопухинка, Лебяжье, Узигонты, Разбегаево - по 1 случаю Лужский район: Луга - 2, Дзержинского - 1 Приозерский: Приозерск - 3, Снегиревка - 2, Починок - 1, Раздолье - 1 Сланцевский: Сланцы - 9 Тихвинский: Тихвин - 4 Тосненский: Тосно - 4, Нурма, Дубовик, Форносово - по 1 случаю, Любань - 2 случая, Тельмана - 3, Никольское и Красный Бор - по 5 случаев.

Фото: Piter.TV