Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге снизилось после выходных

При этом таких высоких цифр не было в другие волны пандемии.

За последние сутки в Петербурге выявили 8 413 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 1122 меньше, чем вчера. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки по выздоровлению выписали 645 человек. Еще 63 ушли из жизни.

Напомним, в России продолжается "взрывной" рост заболевших коронавирусом из-за штамма "омикрон", который считается более заразным. Всего в стране зарегистрировали 65 109 случаев за сутки. По словам главы регионального комздрава, на этой неделе, скорее всего, в Петербурге будут фиксировать по 10 тысяч случаев заболевания и больше.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев назвал особенности "омикрона".

Фото: Piter.TV