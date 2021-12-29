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Власти Петербурга ждут 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки
Сегодня, 17:40
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Власти Петербурга ждут 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки

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По словам Лисовца, ситуация будет ухудшаться.

Количество заболевших COVID-19 в сутки в Петербурге может достигнуть 10 тысяч, а количество активных больных на амбулаторном лечении — превысить 100 тысяч. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, передал корреспондент Piter.TV.

Сегодня в Петербурге был побит рекорд по числу заболевших за сутки. Количество случаев перевалило за 5 тысяч. 

Эта величина превышает показатель предыдущего дня на 24%. Если предположить, что этот темп прироста числа заболевших сохранится, а оснований предполагать, что он почему-то снизится сейчас, у меня нет, то завтра мы можем увидеть цифру уже выше 7 тысяч, а, может быть, и более. Не хочется быть пророком, но, к сожалению, вынужден сказать, что, наверное, на следующей неделе мы пятизначную цифру впервые заболевших превысим.

Дмитрий Лисовец. 

Также стало известно о том, что пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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