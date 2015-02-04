Число новых случаев COVID-19 в Петербурге снизилось на 500 после выходных

Накануне число новых случаев превысило 2000 тыс.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 527 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 2055.

За сутки 526 человек выздоровели, 55 человек ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к среде. В городе заняты 3/4 инфекционных коек.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 22 236 случаев заболевания, 13513 человек были выписаны по выздоровлению, 779 человек скончались.

Все коронавирусные ограничения будут действовать до 31 октября.

Фото: Piter.TV