Число новых случаев COVID-19 в Петербурге снизилось на 500 после выходных

За последние сутки в Петербурге выявили 1 527 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 2055.
За сутки 526 человек выздоровели, 55 человек ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к среде. В городе заняты 3/4 инфекционных коек.
Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 22 236 случаев заболевания, 13513 человек были выписаны по выздоровлению, 779 человек скончались.
Все коронавирусные ограничения будут действовать до 31 октября.
Фото: Piter.TV
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