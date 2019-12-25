Около 75% коечного фонда для пациентов с коронавирусом занято в Петербурге

На лечении в ковидных стационарах находятся боле 4,7 тыс. петербуржцев.

Для больных коронавирусом в Петербурге развернуто 5 863 койки. Однако свободны лишь 25% из них. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 26 сентября.

Известно, что сегодня лечение в больницах проходят более 4,7 тыс. петербуржцев, зараженных COVID-19. В ковидные стационары за минувшие сутки поступило 355 пациентов. Еще 410 человек находится в реанимации. Почти 200 больных подключили к аппаратам ИВЛ.

В это время на улицах города активность достигает 56%. Днем ранее она была выше почти в два раза. Коэффициент распространения коронавируса достиг 1,36 и превысил норму.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, рекомендуется звонить по номеру "122". Запись на вакцинацию осуществляется через портал "Здоровье петербуржца", по телефону "122" либо в городских поликлиниках.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 56 пациентов с коронавирусом скончались в Петербурге.

Фото: Piter.tv