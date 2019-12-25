Еще 56 пациентов с коронавирусом скончались в Петербурге

Власти Петербурга рекомендуют жителям пройти вакцинацию. Записаться на прививку можно в поликлиниках, на сайте "Здоровье петербуржца" или по телефону 122.

В Северной столице с каждым днем увеличивается смертность среди пациентов с COVID-19. За последние сутки в Петербурге ушли из жизни 56 пациентов, болевших коронавирусом. Днем ранее эта цифра была на 6 меньше. Об этом сообщили в оперативном штабе 26 сентября.

В городе еще 2 055 человек заразились инфекцией. Справку о выздоровлении получили 370 пациентов. Коэффициент распространения коронавируса тоже продолжает расти и превышает норму. Так, вчера он составлял 1,20, а сегодня уже 1,36 при удовлетворительном показателе в единицу. Однако снизилась активность на улицах города: вчера она была 96%, а сегодня 56%.

Власти Петербурга рекомендуют жителям пройти вакцинацию. Записаться на прививку можно в поликлиниках, на сайте "Здоровье петербуржца" или по телефону 122.

Ранее на Piter.tv: Мясников назвал категорию людей, защищенных от COVID-19.

Фото: Piter.tv