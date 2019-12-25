Количество официально заболевших COVID-19 выросло до 1504

Количество новых случаев превышает количество заболевших.

За последние сутки в Петербурге выявили 1504 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1380.

Еще 1143 человека выздоровели, 32 человек ушли из жизни. По суточному приросту заболевших Петербург находится на втором месте после Москвы.

Всего в России за сутки зарегистрировали 18 341 случай заболевания, 17 121 человек был выписан по выздоровлению, 789 человек скончались.

В Смольном считают, что город вышел на плато по заболеваемости. Ранее можно было готовить о снижении. В связи с тем, что ситуация остается напряженной, губернатор призвал наращивать темпы вакцинации.

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