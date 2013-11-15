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Эргашев: Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Сегодня, 17:24
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Эргашев: Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

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Эпидемиологическая ситуация в городе напряженная, но стабильная. 

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил РИА Новости вице-губернатор Олег Эргашев. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе напряженная, но стабильная. 

Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато.

Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Напомним, Петербург не успел к осени выработать коллективный иммунитет – к 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города. По данным на 9 сентября, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 507 439 человек, из них 1 517 533 человека полностью завершили цикл вакцинации. Однако, как заявил Эргашев, коллективный иммунитет от ковида город может достичь уже в ближайший месяц.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, плато
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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