Эргашев: Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в городе напряженная, но стабильная.

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил РИА Новости вице-губернатор Олег Эргашев. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе напряженная, но стабильная.

Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Напомним, Петербург не успел к осени выработать коллективный иммунитет – к 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города. По данным на 9 сентября, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 507 439 человек, из них 1 517 533 человека полностью завершили цикл вакцинации. Однако, как заявил Эргашев, коллективный иммунитет от ковида город может достичь уже в ближайший месяц.

Фото: Piter.tv