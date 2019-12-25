В Петербурге зарегистрировали 223 новых случая заболевания коронавирусом

Общее количество заболевших за весь период составляет более 23 тысяч.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусом. Данные предоставил информационный центр по мониторингу заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что это на 2 случая больше, чем за 24 июня.

Из больниц по выздоровлению выписали 395 человек. 47 человек умерли. Более 20 тысяч человек обследовали на наличие COVID-19.

Общй прирост заболеваемости в России составил +1,1%. Количество заболевших в сутки снизилось до 6800 человек.

Ранее стало известно, когда в Петербурге откроют парки и летние кафе.

Фото: Piter.TV