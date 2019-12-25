За минувшие сутки на коронавирус обследовали более 20 тысяч человек

По сравнению с данными за 24 июня, количество сделанных тестов увеличилось на 3 тысячи.

За вчерашний день, 25 июня, в Петербурге обследовали на коронавирус 20 875 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находятся 2 055 человек, 1022 из них контактные, 974 ― на самоизоляции, 59 ― в обсерваторе.

За сутки было обработано 679 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Еще 172 обращения поступило на номер "112". О прибытии из другой страны в России сообщили 29 граждан.

Также 80 петербуржцев обратились за помощью волонтеров.

Ранее стало известно, что ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.TV