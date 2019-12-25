Ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса

Первый тип вакцины разрабатывают в НИИ гриппа.

Учены из Политехнического Университета разрабатывают собственную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин.

Васин рассказал, что вакцина создается на основе самореплицирующейся РНК. Специалисты рассматривают вариант использования рецептор-связывающего домена, а также полноразмерного белка.

Узнать, как из двух разрабатываемых вакцин в Петербурге дойдет до регистрации и применения, можно будет в течение года.

Ранее мы писали, что новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали 19 человек.

Фото: Piter.TV