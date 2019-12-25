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Ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса
Сегодня, 20:04
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smirenny

Ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса

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Первый тип вакцины разрабатывают в НИИ гриппа.

Учены из Политехнического Университета разрабатывают собственную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин.

Васин рассказал, что вакцина создается на основе самореплицирующейся РНК. Специалисты рассматривают вариант использования рецептор-связывающего домена, а также полноразмерного белка. 

Узнать, как из двух разрабатываемых вакцин в Петербурге дойдет до регистрации и применения, можно будет в течение года. 

Ранее мы писали, что новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали 19 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, университет петра великого
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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