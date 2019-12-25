Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали 19 человек

В целом по России за сутки зафиксировано 92 летальных исхода от COVID-19.

В России за сутки зарегистрировали еще 92 смерти от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего людей умерло в Петербурге – 19 человек. Следом по числу летальных случаев идет Москва (12) и Подмосковье (10).

За сутки в стране новой коронавирусной инфекцией заболели еще 7113 человек, из них 32% без клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России зарегистрировано 613 994 случая заболевания в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 375 164.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек.

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