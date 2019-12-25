За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек

Несмотря на выходной день, количество тестирований граждан на COVID-19 не снизилось.

За последние сутки, 24 июня, в Петербурге сдали тест на коронавирус 17 364 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находятся 2 186 человек, среди них 1 067 ― контактные, 1 060 ― на самоизоляции, 59 ― в обсерваторе.

По номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 368 вызовов. По номеру "112" было обработано 163 обращения. О прибытии из другой страны сообщили 39 человек.

Также 50 человек обратились за оказанием помощи волонтерами. Отмечается, что с 27 марта было зарегистрировано более 4 тыс. добровольцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 25 июня петербуржцы могут посещать врачей в плановом порядке.

Фото: Piter.TV